توزيع 200 كيلو لحوم و2000 كرتونة غذائية على أهالي "الزعفران المعزولة"

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إنه سيجرى توزيع نحو 200 كيلو لحوم و200 شنطة غذائية على الأسر الأكثر احتياجا بقرية الزعفران التابعة لمركز الحامول والمعزولة صحيا، مشيرا إلى أن بنك الطعام المصري وفر لذات القرية 2060 كرتونة من المواد الغذائية، كدعم غذائي نتيجة الأثار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، كما يجرى توفير السلع الغذائية الكاملة ومواد التطهير والتعقيم، وتقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالدعم والرعاية للمواطنين الذين تأثروا سلبا من الإجراءات الوقائية التي جرى اتخاذها مؤخرا للحد من انتشار الفيروس.

أكد محافظ كفر الشيخ، المتابعة المستمرة وذلك للاطمئنان على حالة المخالطين للحالات الإيجابية وطرق مراقبتهم من قبل الفريق الطبى بالقرية، لافتا إلى أنه جرى فرض الحجر الصحي وغلق مداخل القرية وعدم السماح بالدخول لها أو الخروج منها لمدة 14 يوما، وذلك يأتي في إطار حماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

يذكر أن 200 كيلو لحوم و200 شنطة غذائية، مقدمة من إحدى المبادرات المجتمعية لدعم الأهالي، الموضوعين تحت الحجر الصحي بسبب ظهور حالات إصابة بالقرية.