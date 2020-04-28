إزالة 42 تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالغربية

شنت الأجهزة الأمنية بالغربية، بالتنسيق مع مسئولي الجهات التنفيذية، حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مدعومة بتشكيلات من قوات الأمن المركزي ودوريات الشرطة، وذلك على مستوى قرى ومراكز طنطا والمحلة وكفرالزيات.

وأسفرت الحملات اليومية عن إزالة 42 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وردع المخالفين ومواجهه الخارجين على القانون، وإحالة كافة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي بكافة الطرق الزراعية والأوقاف.

وكان محافظ الغربية الدكتور طارق راشد رحمي، قد أكد أن إجمال الإزالات التي نفذت لحالات التعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بلغت 630 حالة بمدن ومراكز المحافظة، خلال الفترة من 16 مارس الماضي بالتنسيق مع قوات الأمن بالمحافظة.