ما الأراضي التي تريد إسرائيل ضمها من الضفة الغربية؟

جرت العادة في دولة الاحتلال الإسرائيلي أن يتخذ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قرارات قمعية تجاه الفلسطينيين في الأوقات التي يواجه فيها أزمة سياسية داخلية، ولعل آخر تلك القرارات التي يسعى الاحتلال إلى اتخاذها قرار ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، فما هي الأراضي التي يريد ضمها؟

في فبراير الماضي قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إن دولته بدأت في رسم خرائط بأراضي الضفة الغربية المحتلة، مضيفا في تجمع انتخابي له بمستوطنة "معاليه أدوميم" الإسرائيلية: "نحن في ذروة عملية رسم خرائط المنطقة التي ستصبح جزءا من إسرائيل، لن يستغرق الأمر طويلا".

وبحسب كلمات رئيس الوزراء الإسرائيلي، فإن المنطقة ستشمل غور الأردن وكل المستوطنات الإسرائيلية، في الوقت الذي يعتبر فيه المجتمع الدول إن المستوطنات انتهاكا للقانون الدولي.

وتعقد جامعة الدول العربية دورة غير عادية على مستوى وزراء الخارجية لبحث الخطوات والإجراءات التي يمكن للدول العربية اتخاذها حال تنفيذ إسرائيل نواياها المعلنة بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.