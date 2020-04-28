إعدام أكثر من نصف طن أغذية وغلق منشآتين غذائيتين بالشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية ، بالتنسيق مع مفتشي مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بالزقازيق، وأولاد صقر، حملات مكثفة علي المنشآت الغذائية بمراكز ومدن الزقازيق وأولاد صقر.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط ٢ منشأة غذائية بمدينة الزقازيق تعمل بدون ترخيص، وبهما نقص شديد في الإشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لوجود خطر داهم علي الصحة العامة، كما تم إعدام ٣٦٥ كجم أغذية مختلفة عبارة عن " هوالك حلويات، وبلح جاف، وملح طعام، لحوم مفرومة وكبده، ومخللات، ومنتجات للألبان"، وذلك لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب ١٠٦ عينة أغذية وإرسالها إلي المعامل لبيان مدي صالحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم تحرير ٤ محاضر جنحة صحية لمخالفات أخري.

وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية علي إستمرار الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين، هذا بالإضافة إلي المتابعة المستمرة لتنفيذ خطة الدولة الوقائية، والإحترازية لمنع التكدس والتجمعات، ممثلة في إلغاء الأسواق، وغلق المطاعم، والكافتيريات، والمقاهي، وأماكن بيع المسليات، يومياً من الساعة ٥م حتي ٦ص.