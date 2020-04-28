تسجيل بث دروس المسجد الحرام العلمية أونلاين

بدأت وكالة العلاقات والشؤون الإعلامية ممثلةً بإدارة الإعلام والاتصال، أعمال تسجيل وبثّ الدروس العلمية بالمسجد الحرام منذ غرة شهر رمضان المبارك، وذلك بالتعاون مع وكالتي الشؤون التوجيهية والإرشادية والشؤون العلمية والفكرية.

وأوضح وكيل الرئيس العام للعلاقات والشؤون الإعلامية عادل الأحمدي، أن ذلك يأتي ضمن برامج شهر رمضان المبارك، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وما أقرّته الدولة من تعليق الحضور للصلوات في المسجد الحرام.

وأشار الأحمدي، إلى أن هذا العمل جاء بالتعاون مع الإدارات المتخصصة داخل الوكالة وخارجها لإتمام العمل بأفضل صورة، من حيث التسجيل والبث عبر حسابات الرئاسة الرسمية وذلك حرصاً من الرئاسة لإيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالم أجمع.

يذكر أنه تم نشر جدول مفصل يوضح مواعيد البث، بالإضافة إلى منصّات العرض التي تمكِّن المستفيدين من متابعة الدروس.