وزير الطاقة الروسي يستبعد ارتفاع أسعار النفط قريبا

استبعد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم، انتعاش أسعار النفط على المدى القريب بسبب الزيادة في معروض النفط في الأسواق وتراجع الطلب جراء جائحة كورونا.

ورجح الوزير، بحسب قناة "روسيا اليوم"، أن تبدأ سوق النفط في استعادة توازنها في النصف الثاني من العام الجاري، وذلك مع تعافي الطلب على النفط مع رفع إجراءات العزل التي فرضتها مختلف دول العالم لاحتواء فيروس كورونا، وتراجع مخزونات النفط العالمية بفضل صفقة "أوبك+".

وأشار إلى أن فعالية اتفاق خفض الإنتاج الجديد ستعتمد بشكل كبير على عودة الأنشطة الاقتصادية إلى طبيعتها.

واتفقت منظمة "أوبك" ومنتجون آخرون كبار منهم روسيا على خفض إنتاج النفط بنحو 10 ملايين برميل يوميا في مايو ويونيو من العام الجاري.

في الوقت نفسه يتوقع أن تخفض دول أخرى مثل الولايات المتحدة وكندا والبرازيل، إنتاجها النفطي هي أيضا لدعم الأسواق في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.