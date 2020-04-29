طفح شبكات الصرف بشارع العشريني عرض مستمر.. الأهالي: تنشر الأمراض

يعتبر شارع العشريني من أهم الشوارع التجارية بمدينة الإسماعيلية ويتبع حى ثان، وهو امتداد للمنطقة العمرانية الحديثة لحي السلام وهى منطقة شعبية بها عدد كبير من المواطنين، ويتفرع منه عدة شوارع منها الدقهلية والمخبز الآلي والغابة وهدى شعراوى.

ورغم أهمية الشارع يشكو الأهالى من انتشار الصرف الصحى وخاصة فى شهر رمضان نتيجة الضغط على الشبكات وكثرة الاستخدام من المواطنين، والتي أصبحت عرضا مستمرا خاصة فى فترة الصيف.

يقول أحمد الرشيدي من سكان المنطقة، إنه تمت مخاطبة المسئولين أكثر من مرة بسبب انتشار الصرف الصحى فى الشوارع والطفح المستمر فى البالوعات وأمام المنازل، الأمر الذى يزيد من معاناة المواطنين ويحد من حركتهم بالإضافة إلى انتشار الأمراض والروائح الكريهة.

يشير محمد مدبولى موظف، ومن أهالي المنطقة أن المشكلة تظهر بشكل أكبر خلال شهر رمضان بسبب زيادة استهلاك المواطنين للمياه فينتج عنه طفح كميات كبيرة من مياه الصرف فى الشوارع نظرا لتهالك شبكات الصرف والتى لم تتغير منذ إنشائها فى منتصف الثمانينيات.

ويضيف أيمن رزق موظف، أنه يوجد حاليا توسعات وتطوير للمنطقة بما فيها شارع العشريني والذى يعانى من مشكلة الصرف الصحى وتهالك مواسير الصرف نتيجة لزيادة أعداد المواطنين وانتشار الأبراج السكنية بالمنطقة مع عدم تغيير شبكات الصرف من سنوات فأصبحت عاجزة على تحمل أى زيادة فى المياه، والمفترض أن يتم تغيير شبكة الصرف أولا قبل أعمال التوسع التى تقوم بها الطرق.

ومن جهته قال المهندس أحمد الشيمى، مدير عام مديرية الطرق والنقل لـ "الوطن"، أنه يجرى حاليا العمل فى توسعة شوارع العشريني بداية من منطقة هدى شعراوي وحتى التقاطع مع شارع شبين وكذا شارع الدقهلية بطوله كاملا من الغابة وحتى البحرى تمهيدا لبدء رصف وسفلتة الشارع، وكذا بدء أعمال رصف شارع أحمد صقر ووضع طبقة الأساس، وأن هذه الأعمال تأتى بالتزامن مع ما يجرى تنفيذه من أعمال تطوير ورفع كفاءة الشوارع العرضية بحى السلام وإجراء التعديلات الجديدة لعدد من المحاور المرورية وتغير الاتجاهات بهدف تسهيل وتيسير الحركة المرورية بالمدينة والقضاء على الاختناقات فى ساعات الذروة، ويتم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى فيما يخص الشبكات وتطويرها.

وأوضح المهندس أحمد صالح مديرعام الشبكات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسماعيلية، أنه تم تطهير خطوط الصرف الصحي بشارع العشريني بالكامل، وذلك في إطار الاستعدادات لفصل الصيف وزيادة الاستهلاك من المياه، وحتى تستطيع شبكات الصرف استيعاب أي كميات زيادة في المياه، وللحفاظ على البيئة من التلوث كأحد الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، وذلك بالتنسيق والمتابعة الميدانية من المهندس رمضان السيد نائب رئيس حي ثان الإسماعيلية، مشيرا إلى أن الشركة تنفذ خطة لإصلاح وصيانة كافة المحطات وشبكات الصرف، وخاصة في الأماكن الشعبية والتي بها عدد كبير من السكان مثل منطقة العشريني وحي السلام وغيرها، حيث تم تغيير خطوط الصرف واستبدالها بمواسير أكبر في القطر حتى تتمكن من تحمل الكميات الكبيرة من مياه الصرف في هذه المناطق بالإضافة إلى الاهتمام بمحطات الصرف ومدى استيعابها لاستقبال المياه في المناطق المزدحمة.