ملكة فرعونية وراء استقبال المصريين لرمضان بأغنية "وحوي يا وحوي"

كشف الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، عن معنى جملة المصريين "وحوي يا وحوي إياحة"، التي يستقبلون بها دائما شهر رمضان، وأصبحت من الموروثات الشعبية للمصريين الذي ارتبطت برمضان.

وأضاف شاكر خلال لقاء مع الإعلامي احمد يونس، مقدم برنامج "حلو وبس" على قناة DMC، أن كلمة "إياحة" تعني في اللغة الفرعونية، معني"القمر"، أي المرأة ذات الجمال العالي، مؤكدا أن هذا المعنى لن نجده في قواميس الكتب القديمة، وتعود الكلمة في الأصل إلى ملكة فرعونية قديمة تسمي"إياح حتوب"، والتي طاردت الهكسوس حتى فلسطين، وانتصرت عليهم، وعند عودتها قرر المصريين تكريمها من خلال استقبال كبير، فقاموا بغناء "وحوي يا وحوي إياحة" ، أي نورتي أيها القمر.

وتابع، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن هذه الجملة ارتبطت بمرور السنين، بشهر رمضان، حيث أن الكلمة تعني القمر، وشهر رمضان أحد الشهور القمرية، الذي ينتظرها المصريون ويحتفلون به، ومن هنا أصبحت ضمن الموروثات الثقافية والشعبية للشهر الكريم.