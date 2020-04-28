اللحوم بـ85 جنيها.. تخفيضات في أسعار السلع بالمجمعات تصل لـ25%

قال بيومي محمد، رئيس قطاع التجزئة بالشركة العامة لتجارة الجملة، إن وزيرة التموين أصدر توجيهات قبل بداية شهر رمضان المبارك بالعمل على توفير كل أنواع السلع خاصة السلع الأساسية من لحوم وأسماك ودواجن والسلع الاستراتيجية مثل الأرز والزيت والسكر.

وأضاف رئيس قطاع التجزئة بالشركة العامة لتجارة الجملة، خلال حواره مع مراسلة برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "extra news"، أن هناك 415 فرعا للشركة المصرية لتجارة الجملة متوافر بها كل أنواع السلع بأسعار أقل من الأسواق من 15-25%، لافتا إلى أن أسعار اللحوم تتراوح بين 85 -100 جنيه للحم المحلي الطازج مقابل 140-160 جنيها في الأسواق.

وأوضح أن سعر الدواجن المجمدة 37 جنيها مقابل 42 جنيها لنظيرتها بالأسواق، واللحوم المجمدة 63 جنيها مقابل 72 جنيها في الأسواق الخارجية، مؤكدا أنه تم العمل على تكثيف توفير السلع خاصة السلع الاستراتيجية، وهناك مخزون لدى الشركة يكفي لـ3 أشهر.

وأشار أنه هناك تعليمات بتنظيم الجمهور داخل الفرع والتصدي لتكدس المواطنين، مع توفير الكمامات والجوارب للعاملين بالفرع لمنع أي إصابة للعدوى بينهم وبين الجمهور، مع التعقيم والتطهير بشكل يومي للعاملين وجميع أفرع الشركة.