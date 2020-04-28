نقيب المسعفين: 19 مصابا بكورونا بين صفوفنا ولا وفيات

قال وائل سرحان رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية، إنَّ المسعفين هم الصف الأول للتعامل مع مصابي فيروس كورونا، فهم أول من يتعاملوا بشكل مباشر مع المصاب بداية من نقله من المنزل وحتى المستشفى أو إلى العزل، أو من العزل إلى المدن الجامعية بعد التعافي.

وأضاف "سرحان"، لـ"الوطن"، أن هناك 19 مصابا بفيروس كورونا المستجد، بين صفوف المسعفين، إضافة إلى 10 من ذويهم، ولا توجد أي وفيات، موضحًا أن الإصابات تتمركز في محافظات المنوفية بواقع 6 حالات، و4 حالات بالأقصر، والفيوم 3حالات، وكذلك سوهاج، والقاهرة حالتين، وحالة واحدة فقط في محافظة قنا.

وتابع نقيب المسعفين، أن الوزارة جهزت 15 سيارة إسعاف خاصة للتعامل مع مصابي الفيروس في كل محافظة، على أن يكون نظام العمل بالتناوب 15 يوما كل شهر، وهو أمر يجب إعادة النظر فيه، مستطردًا أن هناك محافظات ليس بها ضغط في الحالات ومحافظات اخرى بها ضغط، فمن الممكن زيادة سيارات الإسعاف في المحافظات التي بها ضغط.

وشدد على ضرورة وجود شفافية في التعامل مع أزمة كورونا، ولاسيما أن هناك مستشفيات خاصة تخشى تعرضها للغلق بسبب الفيروس، فتستدعي سيارة الاسعاف لنقل مصابين بالكورونا دون الإبلاغ بحقيقة مرضهم، وهو أمر لابد من التعامل معه بكل حسم، مشيرًا إلى أنه لا يجوز نقل المتوفي بكورونا داخل سيارة الاسعاف المجهزة، لأن هذا يعد خسارة كبيرة، وعبء على السيارات.