صرف معاشات 2 مليون و400 ألف مواطن يتقاضون أقل من ألف جنيه السبت المقبل

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، إنه سيتم تقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة، من شهر مايو.

وأشارت إلى أن أصحاب المعاشات، الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل، البالغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف، يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد، يومي السبت والأحد 2 و3 مايو، ومن يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه، وعددهم 2.4 مليون قائم بالصرف، يصرفون أيام الإثنين والثلاثاء 4 و5 مايو.

وفيما يتعلق بأصحاب المعاشات، البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيه، وعددهم مليون قائم بالصرف، يصرفون يومي الأربعاء والخميس 6 و7 مايو، وفئة من يزيد معاشهم عن 3 آلاف جنيه، ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له، يصرفون معاشاتهم بداية من السبت 9 مايو.

ويتم صرف المعاشات المحولة على البنوك لأصحاب المعاشات والمستفدين عنهم، وعددهم أكثر من 1.684 مليون حالة بقيمة إجمالية تقارب 4.5 مليار جنيه، اعتبارا من أول يوم عمل بالبنوك وهو الأحد 3 مايو.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أعلنت إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة عن الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، من الصرافات الآلية ATM اعتبارا من صباح الجمعة الموافق الأول من مايو.

وتابعت القباج، أنّه تماشيا مع خطة الدولة لمواجهة تحدي فيروس كورونا، اتخذت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي العديد من الإجراءات الإستباقية استعدادا لصرف معاشات شهر مايو 2020 بما يضمن سلامة المواطنين أثناء الصرف من داخل المنافذ ومكاتب البريد.

ولفتت القباج إلى اتخاذ الاستعدادات اللازمة لصرف معاشات مايو لما يزيد عن 8.373 مليون صاحب معاش، بقيمة إجمالية تبلغ 15.285 مليار جنيه، إذ يبلغ إجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي 3.471 مليون مواطن بقيمة إجمالية 4.903 مليار جنيه، وإجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق البريد 3.217 مليون مواطن بقيمة إجمالية تقدر بـ5.931 مليار جنيه.

وأوضحت وزيرة التضامن، أنّه تيسيرا على الحالات المطلوب تنشيط بطاقة الصرف لهم لمرور 6 أشهر على آخر تنشيط، يستمر السماح لهم بصرف معاش شهر مايو دون الحاجة إلى تنشيط بطاقة الصرف من داخل المنافذ.

وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة توفيرها وسائل الحماية الطبية اللازمة من قفازات وأقنعة طبية ومواد مطهرة للعاملين بمنافذ الصرف وإدارة الأمن وخدمة المواطنين، إضافة إلى تطهير المنافذ بشكل دوري قبل البدء في عملية الصرف.