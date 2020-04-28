إقبال كبير على السلع الغذائية في رمضان.. والبائعون: كله خير ورزق

إقبال كبير تشهده بعض السلع الغذائية خلال شهر رمضان الكريم من خلال المواطنين، من أجل تحضير وجبتي الإفطار والسحور، وتأتي منتجات الألبان بأنواعها المختلفة من أهم السلع الغذائية رواجا، ومعها بعض الأنواع من الخضروات والفاكهة.

جمال: الزبادي الأكثر مبيعا يليه الجبن والرايب

يقول محمد جمال 24 عاما، يعمل داخل محل للألبان بمنطقة غمرة، إنه يعمل في ذلك المجال منذ 4 سنوات، موضحا أن الإقبال بشكل عام على منتجات الألبان يرتفع خلال شهر رمضان الكريم، سواء في الجبن بأنواعها المختلفة الرومي والتلاجة والبراميلي، قائلا: "اللبن الرايب كمان بيزيد الإقبال عليه عشان السحور وسعر العبوة الصغيرة 5 جنيهات والكبيرة 10 جنيهات".

ويؤكد جمال لـ"الوطن"، أن الزبادي هو الأكثر مبيعا لدى كافة محلات الألبان والسوبر ماركت، وأن سعر عبوة الزبادي البلدي الصغيرة تصل إلى 3 جنيهات، والأكبر حجما سعرها 5 جنيهات، متابعا: "إحنا بنستخدم أنضف أنواع الألبان اللي موجودة في السوق، وبنزود كميات كبيرة من الزبادي خلال شهر رمضان بحوالي ضعفين الكمية، ده غير السكر والمكرونات، وأهو شهر كله خير وبركة ورزق".

"صلاح": الإقبال بيرتفع على المحاشي بأنواعها

الإقبال يرتفع أيضا على سوق الخضروات والفاكهة، ويوضح محمد صلاح، 32 عاما، بائع خضروات وفاكهة بمنطقة الحي العاشر بمدينة نصر، أن الإقبال عليهم يرتفع خلال شهر رمضان، وتحديدا في بدايته، وأن المحاشي بأنواعها الباذنجان والكوسة وورق العنب هم الأكثر طلبا خلال تلك الفترة، قائلا: "يعني قبل رمضان كان كيلو البتنجان 5 وصل دلوقتي 10 جنيهات، وورق العنب كان بـ12 جنيها الكيلو، دلوقتي وصل إلى 25 جنيها"، مشيرا إلى أنه بالنسبة إلى الفاكهة فالبطيخ والموز والكنتالوب هم الأكثر شراء، "البطيخة متوسط سعرها 20 جنيه، أما كيلو الموز والجوافة دلوقتي بيترواح ما بين 10 إلى 13 جنيها".

أسعار الخضروات والفاكهة تنخفض مرة أخرى في النصف الثاني من الشهر الكريم، حسبما قال صلاح، مضيفا: "ده بسبب أن الإقبال بيقل شوية لأن الزبون كمان الحاجة كلها بقت عنده واشتراها في أول رمضان، وده الوضع بتاع كل رمضان، لكن اللي مختلف السنة دي أن الأسعار في المجمل أهدى كتير عن شهر رمضان اللي فات"، مؤكدا أن مجال الخضروات والفاكهة ليس لديه أي استعدادات قبل شهر رمضان أو في بدايته: "الخضار بيبوظ مع الوقت، وآخره يومين أو 5 لو محطوط في تلاجات كبيرة، وده على عكس بقية المنتجات الغذائية التانية".