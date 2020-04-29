حالة طقس اليوم الأربعاء 29-4-2020 في مصر والدول العربية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

الطقس في مصر

وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطه مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وعلى شمال الصعيد يكون الطقس معتدل نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح نشطة، حار نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطة، ومثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح شمالية غربية.

الطقس في عمان

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية في عمان، أنه من المتوقع أن تتدفق السحب العالية والمتوسطة والتي يصاحبها سقوط الأمطار الرعدية، وتكون مصحوبة برياح نشطة، على جبال الحجر والولايات المجاورة، وتمتد لتشمل محافظات مسندم والمناطق الساحلية لبحر عمان خلال المساء، مع احتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب المتقطع خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار.

الطقس في الأردن

أعلنت دائرة الأرصاد الجوية في الأردن، أن من المتوقع أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء ربيعية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المتفرقة على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار في مناطق البادية.