"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء تقلبات الطقس ونشاط الرياح

قالت الدكتور إيمان شاكر وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد نشاطا للرياح يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة، نظرا لتأثر البلاد بمنخفض جوي خماسيني يؤدي لارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، حيث تصل العظمة 35 درجة بالقاهرة، وهو أعلى من المعدل من 8 إلى 9 درجات.

وأضافت شاكر، خلال لقاء ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، والذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، أن الهيئة أصدرت بيان منذ يومين أعلنت فيه أن البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ستبدأ بنشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على معظم مناطق الجمهورية، تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق المتفرقة خصوصًا المناطق الصحراوية والطرق المكشوفة وتمتد للقاهرة.

وأكدت شاكر أن ارتفاع درجات الحرارة اليوم مؤقت إذ تبدأ بالانخفاض بنحو 10 درجات؛ لتصل العظمى 25 درجة في القاهرة، محذرة من تخفيف الملابس فجأة، ويجب التدرج في التخفيف لعدم الإصابة بنزلات برد هذه الفترة.

وأشارت إلى أن بعض المناطق في السواحل الشمالية وشمال الدلتا وامتدت للقاهرة شهدت سقوط للأمطار الخفيفة، مساء أمس وصباح اليوم، مؤكدة أن هذه الأمطار كانت رعدية في بعض المناطق من الدلتا، وأن فرص سقوط الأمطار الخفيفة تستمر اليوم وغدا.