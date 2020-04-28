مجسد شخصية المجند عبدالصمد في "الاختيار": أحمد زكي مثلي الأعلى

رغم ظهوره، الذي لم يتعدَ الدقيقتين في مسلسل "الاختيار"، الذي يجسد قصة حياة شهيد القوات المسلحة أحمد منسي، إلا أنه أحدث حالة رائعة على مواقع التواصل الاجتماعي، استطاع معها أن يأسر قلوب المشاهدين، وأن يجسد بطولة جيل كامل من المجندين وأفراد ضباط القوات المسلحة، الذين يواجهون إرهابا أسودا لم تشهده البلاد في تاريخها.

الفنان عباس عبدالمنعم، ظهر في نهاية الحلقة الرابعة، من المسلسل، رفقة الفنان محمد إمام الذي جسد دور ضابط قوات مسلحة، كضيفي شرف، في مشهد أثار الكثير من الشجون والأحزان، إذ جسد شخصية مجند يُدعى "عبدالصمد"، وكان سيُعاقب بسبب حديثه في الهاتف مع خطيبته، أثناء تواجده في الكمين.

استطاع المجند، أن يستميل الضابط، الذي تفهم موقفه، لدرجة أنه منحه هاتفه الشخصي لكي يتحدث إلى خطيبته، ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السُفن، ويُستشهد "عبدالصمد"، برصاص الغدر، قبل أن تنتهي الحلقة.

"الوطن"، تحدث مع الفنان عباس عبدالمنعم، عن ظهوره في المسلسل، تطرق خلالها إلى كواليس مشاركته في مسلسل "الاختيار"، وردود الفعل على ظهوره القصير فيه.

وقال "عبدالمنعم"، إن كواليس مشاركته في المسلسل لم تكن غنية بالأحداث، إذ كان ملتزما فقط بقراءة دوره: "مكنتش بتحرك كتير في الكواليس، طول الوقت قاعد مكاني، وهادي زيادة عن اللازم، وكنت قاعد مع الورق بتاعي بذاكر عليه".

وحول سبب هدوئه في الكواليس، قال: "تعاملي مع دكتور بيتر ميمي وأستاذ كبير زي محمد إمام ميخلنيش أفتح بوقي، وأركز بس، محمد إمام نجم وأستاذ كبير، والوقفة قدامه تخض وهو كوميديان مش طبيعي".

وأشار، إلى أن إبراهيم فرج مساعد المخرج بيتر ميمي، هو الذي رشحه لأداء هذا الدور، بعدما عمل معه في مسلسل الأبواب المغلقة: "بعدها اتفرجلي على شغلي في مسلسل قابيل وكنت بجسد شخصية اسمها رمضان، الشغل عجبه، وبناءً على الشخصية دي شاركت في مسلسل الاختيار، مش هنسى وقفته معايا، ومسابنيش لحظة واحدة في الكواليس".

وحول شخصية الشهيد مجند عبدالصمد التي جسده، قال "عبدالمنعم": "الشخصية حقيقية وكان في كلام كتير عن الموضوع، وأكدوا أنها شخصية بسيطة جدا جدا".

وأكد، أنه خدم في القوات المسلحة، في الفترة ما بين عامي 2011 و2013: "شفت الحياة دي بعيني، وليّ زمايل عاشوا الحياة دي وبطريقة أصعب".

مجسد شخصية المجند عبدالصمد: مشاركتي في الاختيار شرف ليَ

وأعرب "عبدالمنعم"، عن فرحه الشديد، بسبب ردود الفعل الواسعة التي أحدثها ظهوره القصير في المسلسل: " وردود أفعال الناس جاتلي أكتر من توقعاتي، متخيلتش أن الموضوع ممكن يوصل للدرجة دي، ومن أكتر الحاجات الطريفة اللي حصلت، أن المخرج بيتر ميمي كتب إنه نام وصحي لاقاني تريند، وبنت كتبت عني الممثل الأسمراني القمر اللي عمل المشهد لسه بقول ده شاطر لقيته مات".

وشدد، على أنه شرُف بالمشاركة في مسلسل الاختيار، معتبرا أنه عمل وطني ضخم: "شرف ليّ ولأي حد عاوز يثبت نفسه إنه يشتغل في عمل ضخم زي ده، وأنه يبقى في لوكيشين فيه بيتر ميمي، المسلسل مسمع وبيحكي معاناة جيل وبلد بيحصل فيه اللي بيحصل، حاجة تسعد أي حد وإحساس ميتوصفش بكلام".

عباس عبدالمنعم: تأثير الدراما الوطنية بيجي قدام.. مش يتعمل النهاردة ويحصل بكرة

وحول أهمية المسلسل، قال: "أهمية الاختيار في التوعية الوطنية لناس كتير مش بتشوف إلا وجهة نظر واحدة بس، لكن المسلسل ورانا حياة مجندين وظباط حياتهم ماشية ازاي غير اللي بنسمعه، واللي شاف غير اللي سمع، وعمومًا أهمية الأعمال دي بتبان مع الوقت، المسلسل مش هيتعمل امبارح ويأثر بكرة الصبح، ده لسه تأثيره جاي قدام".

وأكد عبدالمنعم، أنه سيستمر في السعي والاجتهاد خلال الفترة المقبلة لكي يحصل على فرص أخرى، قائلا: "محلتيش إلا السعي، ولو فرصة جاتلي هتبقى حاجة كويسة، بحلم أني أبقى حاجة في يوم من الأيام والفرص قليلة، ومثلي الأعلى أسطورة الفن في مصر أحمد زكي".