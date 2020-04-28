صور.. مخرج "الاختيار" يشوق الجمهور بتفاصيل الحلقة الـ5: المعركة الثانية

شّوق بيتر ميمي، مُخرج مسلسل "الاختيار"، الذي يُعرض على شاشة "ONE" ضمن السباق الرمضاني، الجمهور لأحداث الحلقة الخامسة، والمُقرر عرضها مساء اليوم الثلاثاء، وذلك عن طريق نشر صورتين منها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وعلق "ميمي"، على الصور قائلًا: "أنا رجعت من التصوير مطبق ونمت صحيت دلوقتى، لاقيت عبد الصمد تريند والناس بتبارك لبعضها بـ3 يوليو!.. بكرة حلقة 5 المعركة الثانية (ما يحدث في سيناء)".

يذكر أن‎ مسلسل "الاختيار" مستوحى من أحداث حقيقية، عن قصة الأسطورة الشهيد أحمد المنسي، ويتناول تفاصيل الأحداث الإرهابية على أرض سيناء المصرية، منذ سنوات ماضية، بطولة أمير كرارة، تأليف باهر دويدار، من إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي.