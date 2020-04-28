"الحديد والصلب": نستهدف خفض الخسائر 725 مليون جنيه في 2020-2021

تعقد شركة الحديد والصلب المصرية، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، الجمعية العامة العادية وغير العادية 18 مايو المقبل، وأخطرت الشركة البورصة المصرية، في بيان، أن الجمعية العمومية للشركة ستناقش اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي 2020/ 2021.

وكشف مصدر مسئول بالشركة لـ"الوطن" أن الموازنة التقديرية تستهدف خسائر بنحو 275.57 مليون جنيه خلال العام المالى (2020- 2021) مقابل 1.01 مليار جنيه خسائر متوقعة خلال العام المالي الجاري، ما يعني خفض الخسائر بقيمة 725 مليون جنيه تقريباً.

وتستهدف "الحديد والصلب" تحقيق إيرادات خلال العام المالي المقبل بنحو 1.84 مليار جنيه، مقابل 1.16 مليار جنيه متوقعاً تحقيقها خلال العام المالي الجاري، في حين تستهدف ضخ استثمارات قدرها 50 مليون جنيه لعمليات الإحلال والتجديد.

وبحسب بيانات الشركة في البورصة المصرية تبلغ مبيعات الشركة المحلية من يوليو حتى نهاية فبراير الماضي نحو 433.4 مليون جنيه، مقابل 821.13 مليون خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

فيما بلغ إجمالي خسائر شركة الحديد والصلب نحو 1.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2018/ 2019 بارتفاع نسبته 69.7% على أساس سنوي.

وكان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، قد أعلن في تصريحات صحفية سابقة أن وزارته ستتخذ القرار النهائي بشأن مصير شركة الحديد والصلب قريباً جداً، مؤكداً الإعلان عن القرار النهائي الخاص بمستقبل شركة الحديد والصلب من قبَل اللجنة المشكّلة لبحث مصيرها قريباً.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شكّل لجنة مستقلة برئاسة رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل تضم عديداً من الخبراء في صناعة الحديد والصلب، لاتخاذ أنسب القرارات بالنسبة لشركة الحديد والصلب المصرية، سواء بتصفية الشركة، أو وضع الخطة الاستثمارية الأنسب لانتشالها من خسائرها.