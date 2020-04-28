مؤلف "ليالينا 80": انتهاء تصوير المسلسل الأسبوع الأول من رمضان

يكثف المخرج أحمد صالح تصوير مشاهد مسلسل " ليالينا 80" للفنان إياد نصار وغادة عادل، ومن المقرر أن ينتهي من تصوير العمل كامل خلال الأسبوع الأول من رمضان، حسبما أكد مؤلف العمل أحمد عبدالفتاح لـ"الوطن".

وتدور القصة حول حياة "هشام" الشخصية التي يجسدها إياد نصار، الذي يعود من العمل بالخليج وتتغير حياته بعد حادث سيارة تتعرض له ابنته "جميلة" مع السائق راضي، ويبدأ في ملاحظة ما لا يعلمه عن زوجته مريم "غادة عادل"، حيث ترصد الحياة الإجتماعية في هذه الفترة مع تصاعد الصراعات والأحداث طوال الحلقات.

المسلسل بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوي، محمد الشقنقيري، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، نورهان، محمد رشاد، منة عرفة، هشام الشاذلي، رنا رئيس، تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة "سينرجي".