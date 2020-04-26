جنازة السادات وابنة إياد نصار تفقد بصرها.. الحلقة الثانية من ليالينا 80

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل ليالينا 80، فقدان ابنة إياد نصار لبصرها، بعد تعرضها لحادث جمعها بمحمد عادل، الذي يعمل سائق تاكسي بالمسلسل.

ملخص الحلقة الأولى من ليالينا 80

كما تم بتر قدم محمد عادل، بعد نجاته من الحادث، لتأتي إليه والدته صابرين، وتتفاجئ بما حدث له، ليغمى عليها في مشهد درامي حزين.

ونجح هشام (إياد نصار) في إنقاذ أخيه جلال (خالد الصاوي) من حادث حريق منزله، ليتفاجئ بإصابته بمرض "الزهايمر" وتأخر حالته، ويبقى معه للإطمئنان عليه.

كما تم الإعلان في اغتيال الرئيس محمد أنور السادات، وإقامة جنازة عسكرية له.

تشهد الحلقة تزاحم الأحداث داخل هشام، بين قلقه على أخيه وعلى ابنته، بعد إصابتها بالعمى، لتنتهي الحلقة بصراع اجتماعي، بين الطبقة الغنية التي تمثلها ملك (غادة عادل) والطبقة الفقيرة، التي تمثلها رقية "صابرين" وابنها راضي، ويتبادلان التهم بالمتسبب بالحادث، ويحررا محضر ضد بعضهما.

مسلسل "ليالينا 80"، يعرض حصريا على CBC الساعة 8 مساء ويعاد 1 صباحا، بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، محمد رشاد، منة عرفة.