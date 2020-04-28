منها 400 طن متوسط احتياطيه من الذهب.. أرقام لا تعرفها عن منجم السكري

يعتبر منجم السكري للذهب أكبر المناجم المصرية وأشهرها، حيث يقدر متوسط احتياطي الذهب به بحوالي 13 مليون أوقية، أي بما يعادل نحو 400 طن من الذهب.

ويستعرض موقع "الوطن"، خلال التقرير التالي أبرز الأرقام الخاصة بالمنجم:

- 1750 كجم كمية الذهب التي اشتراها البنك المركزي المصري من المنجم بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال عام 2019.

- 50 مليون جنيه شهريا قيمة مشتريات البنك المركزي من ذهب المنجم لدعم احتياطية من الذهب.

- 140 طن ذهب هي كمية الذهب المنتج من المنجم منذ عام 2010 وحتى الآن.

- 5.8 مليار جنيه هي حصة الحكومة المصرية من صافي أرباح المشروع حتى الآن.

- 100 مليار جنيه قيمة ما إضافة المنجم للناتج المحلي للدولة.

- 2% نسبة مساهمة المنجم في صادرات مصر.

- 4500 عدد الأفراد العاملين بالمشروع.