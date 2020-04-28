تألق وإبداع...كلمات قريبة من القلب..شيرين وفودافون "مهما بعدنا...عزوتنا ملايين" تكسر حاجز الـ11 ملايين مشاهدة

نجحت فودافون مصر كعادتها بالتفوق في سباق الإعلانات الرمضانية، وذلك من خلال تقديمها حملة فريدة من نوعها تجمع بين المشاعر الإنسانية في هذه الأوقات الصعبة وتكنولوجيا الهواتف المحمولة التي تبرع فيها شبكة المحمول الأولي في مصر، ليطل علينا نخبة من ألمع النجوم في مقاطع فيديو من بيوتهم بين أسرهم، في لفتة تؤكد فيها الشركة أنه على الرغم من الظروف التي نمر بها نستطيع التواصل مع احبابنا ونساند بعضنا البعض.

فودافون تتألق بحملة رمضانية مميزة...وشيرين تعود للسباق الرمضاني مع منى زكي واسعاد يونس

ويطل في الإعلان عدد من النجوم مثل محمد هنيدي ومنى زكي والنجم الكبير والقامة الفنية عبد الرحمن أبو زهرة، والنجمة الشابة أمينة خليل بالإضافة إلى نجم فريق شارموفرز أحمد بهاء الشهير ب "بوب". كما يحظى الإعلان بظهور خاص لنجم فودافون ومعشوق متابعي كرة القدم في مصر والعالم "مو صلاح" بصحبة ابنته مكة. كل هؤلاء النجوم صوروا المقاطع البسيطة بين أهلهم بينما هم سالمين. وتم التصوير بالاعتماد على أدوات بسيطة كاميرا واضاءه خفيفة أرسلتها لهم فودافون إلى منازلهم في طرود معقمة ومطهرة، لتخرج الفكرة مبتكرة وغير معتادة وتتماشى مع شعار فودافون وحملتها القائمة في هذه الظروف "خليك في البيت ".

كل هؤلاء النجوم ظهروا في الفيديو على خلفية أغنية من صوت النجمة شيرين التي تعود بعد غياب ثلاثة سنوات لرمضان واعلانات فودافون لتغني "عزوتنا ملايين..نقرب البعيد" في إشارة لقدرة فودافون أن تصل الاهل والاحباب ببعضهم خلال الشهر الكريم على الرغم من الظروف التي نمر بها.

وقد أكدت فودافون من خلال هذا الإعلان الإنساني والذي يرفع من الروح المعنوية التي نحتاج اليها كثيرا الآن، على قدرتها على الاستمرار في تقديم الجديد سواء على مستوى الخدمات والتي نحتاج اليها الآن في هذه الأوقات الحرجة ومن خلال الإعلانات التي يحبها وينتظرها الجميع، هذا بالإضافة إلى استغلال القدرة على الابتكار وتقديم الحلول في تخطي العقبات التي يفرضها علينا الحاضر.