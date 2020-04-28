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كاملة أبو ذكري ترفع عدد ساعات تصوير "بـ100 وش" لـ12 ساعة

كتب:

ضحى محمد
05:40 م | الثلاثاء 28 أبريل 2020
مسلسل ب " ١٠٠وش"

مسلسل ب " ١٠٠وش"

رفعت المخرجة كاملة أبو ذكري عدد ساعات تصوير مسلسل "بـ100 وش" للفنانة نيللي كريم وآسر ياسين إلى 12 ساعة يوميا، من أجل سرعة إنجاز أكبر عدد من المشاهد وتسليمها إلى قناة "الحياة الحمراء".

والعمل يدور حول شخصية "سكر" وهي نصابة محترفة تقوم بعملية نصب في أحد محلات المجوهرات، وبعد نجاحها يسرق عمر -نصاب محترف- منها  المجوهرات لتبدأ في البحث عنه لإعادة المجوهرات ويدخلا في صراعات معًا.

مسلسل "بـ100 وش" بطولة، نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدي، إسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكري .