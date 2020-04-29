مصدر بالسياحة يكشف موعد رد مبالغ رحلات العمرة الملغاة للمواطنين

كشف مصدر بوزارة السياحة والآثار، أن المواطنين الذي تم إلغاء رحلات العمرة الخاصة بهم، بعد قرار السعودية فبراير الماضي، بتعليق رحلات العمرة، وإيقاف استصدار التأشيرات وعددهم أكثر من 10 آلاف مواطن، لم يتحصلوا على كامل قيمة برامج العمرة، حتى الآن.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن وزاة السياحة والآثار، كلفت غرفة شركات السياحة، بالتفاوض مع الجانب السعودي للحصول على مبالغ الخدمات التى لم تؤد لهولاء المعتمرين كرسوم التأشيرة، وخدمات النقل الداخلى، والتأمين الطبى، وحجز الفنادق، مشددا على أن الجانب السعودى، أكد على رد تلك المبالغ للشركات المصرية.

وأشار إلى أن ظروف حظر التجوال بالمملكة العربية السعودية، وغلق شركات الطيران أبوابها هو السبب الرئيسى فى عدم وصول تلك المبالغ للشركات المصرية حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك إنفراجة كبيرة فى هذا الملف، خلال شهر مايو المقبل.

وأوضح المصدر، أنه بالتواصل مع غرفة شركات السياحة، تم التأكد من قيام بعض الشركات بدفع كامل قيمة برامج العمرة الملغاة، أو جزء منها للمواطنين من حساباتها الخاصة، دون انتظار لوصول مبالغ رسوم التأشيرة والخدمات وحجوزات الفنادق من السعودية، أو ثمن تذاكر الطيران الملغاة.

وأوضح أن بعض الشركات السياحية، أكدت أن السلطات السعودية وضعت مبالغ رسوم التأشيرات الملغاة فى حسابات الخاصة بالشركات المصرية "المحافظ"، على النظام السعودى "الايبان"، وسيجرى تحويلها للحسابات المصرية خلال أيام.