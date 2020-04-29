لإنتاج 1.4 مليار دجاجة و13 مليار بيضة.. الدولة تدعم القطاع الداجني

تعتبر صناعة الدواجن في مصر، من القطاعات الاستراتيجية التي تعتمد عليها الدولة، في توفير البروتين الرخيص للمصريين، كما أنها من القطاعات كثيفة العمالة سريعة النمو، كما أن الاستثمار فيها، يعد الاكثر ثباتا في العقود الثلاث الماضية، إذا ارتفع ليصل إلى 90 مليار جنيه، رغم ما مرت به الصناعة من أزمات، أهمها كانت إنفلونزا الطيور عام 2006.

"الوطن" تستعرض في نقاط، أبرز ملامح الصناعة، وما تقدمه وزارة الزراعة من دعم خلال المرحلة الحالية.

تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة حركة الدواجن على مدار الساعة.

تقوم الغرفة بإزالة العقبات التي تواجه صناعة الدواجن في مهدها.

تقوم وزارة الزراعة بتوفير مدخلات الإنتاج، من أدويه ولقاحات، وأعلاف، مع متابعة حركة المركبات المحملة بالدواجن أو الأعلاف.

تكثيف المتابعة الميدانيه على كافة الأنشطة الداجنة ومصانع الأعلاف، للتأكد من إتباع الإجراءات الإحترازية اللازمة بين العاملين فى هذه الأنشطه لوقايتهم من فيروس كورونا المستجد.

تقدم الوزارة الرعاية البيطرية والأمان الحيوي لحماية صناعة الدواجن والعاملين فيها كما طرحت أراضي جديدة بآلاف الافدنة في حوالي 20 منطقة خارج الوادي لإقامة مشروعات.

تم تقديم مزايا تشجيعية للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال الحيوي الواعد.

تستعد الوزارة للحصول على اعتماد المنظمة العالمية لصحة الحيوان لحوالي 14 منشأة خالية من انفلونزا الطيور حتى يتم تصدير الدواجن للخارج.

عقدت وزارة الزراعة بروتوكولات تعاون مع البنك الأهلى والبنك الزراعى المصرى، والإتحاد العام لمنتجى الدواجن، لتوفير الدعم اللوجيستى والمالى والفنى لصغار مربى الدواجن.

تعمل الوزارة على رفع كفاءة عنابرهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى نظام التربية المغلق، لزيادة الإنتاج والحفاظ على الثروة الداجنة وتحسين العائد الإقتصادى من صناعة الدواجن.

يبلغ حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 مليون دجاجة يوميا أي متوسط إنتاج سنوي حوالي مليار وأربعمائة مليون دجاجة.

تنتج مصر ثلاثة عشر مليار بيضة وتم تحقيق اكثر من 97% من احتياجتنا من الدواجن و كذلك الاكتفاء الذاتي من البيض وفائض للتصدير.

بلغ حجم الاستثمارات فى صناعة الدواجن حوالي 90 مليار جنيه.

تستوعب صناعة الدواجن أكثر من 2.5 مليون عامل.