علي جمعة: السيدة "سارة" كانت الأجمل بعد أمنا حواء

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن السيدة هاجر كانت رائعة الجمال وهو ما دفع من أسرها لضمها إلى القصر: "كان مزاجه في الجميلات، ولما شاف سارة فتن فيها، وكانت أجمل سيدة بعد السيدة حواء".

وأضاف جمعة، خلال حديثه مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "مصر أرض الأنبياء"، المذاع على شاشة "الفضائية الأولى" أن سيدنا إبراهيم كان يحب السيدة سارة بشكل كبير ولم يكن لديه قدح في هذا الحب من عدم الإنجاب: "اللي كانت عايزه الخلفة سارة، كانت عايزه ولد يملى عليها البيت"، موضحا أنه يرجح بأن الزواج قد تم في مصر، حيث أنه لم يكن هناك مساحه زمنيه بين إهداء السيدة سارة لسيدنا إبراهيم والحمل.

وأكد أن التوراه تحكي بأن الذبيح كان أسحاق: "أذبح لك وحيدي أسحاق، ولم يكن وحيد، وكان له إسماعيل، والسياق إذا صح فيه أشكال"، مشيرا إلى أن السيدة سارة بقيت مع سيدنا إسحاق لعماره بيت المقدس، والسيدة هاجر أخذها زوجها مع أبنها لتعمير الأرض المقدسة في مكة: "لما لقت صحراء خافت، وقالتله آربك أمرك بهذا، قال لها نعم، ردت عليه بقولها إذا لا يضيعنا".