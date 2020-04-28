حسن عسيري يسب رامز جلال: الله يلعن إبليسك.. شو اللي جابك

سب الفنان الكوميدي السعودي حسن عسيري، الفنان رامز جلال، على الهواء، خلال حلقة اليوم من برنامج رامز مجنون رسمي"، عبر شاشة “MBC مصر".

وظهر الفنان رامز جلال، مع الإعلامية أروى بشكل مفاجئ، حيث كان عسيري يقول رأيه فيها، وينتقده، لكن ظهوره أدى إلى قطع صورته، وهو ما سبب في رعب عسيري.

وقال عسيري: "الله يلعن إبليسك يا ملعون، شو اللي جابك؟".

وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.

ويتمربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.