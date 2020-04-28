البرلمان يناقش تعديلات قانون هيئة الشرطة الأسبوع المقبل

يناقش مجلس النواب في جلساته العامة، والمقرر عقدها يومي الأحد والإثنين المقبلين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة.

ويتضمن مشروع القانون 4 مواد، ويهدف إلى رفع مستوى الأداء والمرونة الكاملة في إنجاز اختصاصات المجلس الأعلى للشرطة، حيث أجاز عقد الجلسات بحضور نصف الأعضاء دون استلزام العدد كاملا لما اسفر عنه الواقع العملي لعدم تعطيل أعمال المجلس.

كما أجاز اختيار العناصر الأجدر على تنفيذ السياسة العامة للدولة وخطط التأمين اللازمة لحماية المنشآت والأموال والأعراض التي تخص هيئة الشرطة، على أن يكون المد في رتبتي العقيد والعميد والرتب الأعلى بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة في إطار السياسة العامة للدولة، وفقا لما يقرره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة.

كما يخص تعديل النص المتعلق بتشكيل مجلس التأديب الأعلى المختصم بمحاكمة الضباط، من رتبة لواء فأعلى لصعوبة تطبيق النص بالتشكيل الحالي.