رامز يسخر من حسن عسيري: تسريحة شعرك معملهاش إلا نبيلة عبيد وسلوى خطاب

سخر الفنان رامز جلال، من الفنان الكوميدي حسن عسيري، حيث أنه ضحية حلقة اليوم من برنامجه "رامز مجنون رسمي"، عبر شاشة "MBC مصر".

الفنان رامز جلال، ظهر بشعر أزرق اللون، وفشل في الحصول على إطراء "عسيري"، بهذا اللون، ما جعله يلون شعره.

وقال رامز: "مفيش غير اتنين اللي عملوا التسريحة باللون ده، نبيلة عبيد وسلوى خطاب".

وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.

ويتمربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.