مستشفى الباجور يدخل خطة العزل الصحي ويبدأ استقبال مصابين بكورونا

استقبل مستشفى الباجور التابع لمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، مصابين بفيروس كورونا بعد دخوله الخدمة كمستشفى للعزل الصحي.

وكانت جامعة المنوفية قد دعمت المستشفى بعدد من الكوادر الطبية المتخصصة في الأمراض الصدرية والعناية المركزة والحالات الحرجة.

واستقبل مستشفى الباجور من بين الحالات المصابة، الدكتورة منار سامي طبيبة مستشفى الأحرار التعليمي بمحافظة الشرقية، التي أعلنت عقب التأكد من إصابتها بفيروس كورونا، وصيتها بالاعتناء ببناتها علي صفحتها الشخصية عقب معرفة نتيجة التحاليل بأنها إيجابية.

وأكد مصدر طبي مسئول بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن المستشفى دخل الخدمة بعد موافقة وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، بعد التأكد من صلاحيته لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، موضحا أن فندق اليونيسكو بسرس الليان، استقبل أكثر من 50 مريضا بفيروس كورونا من بداية استقبال الحالات المصابة.