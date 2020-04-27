تحرير 299 مخالفة تموينية خلال يومين في المنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن تحرير299 محضر تمويني بنطاق المحافظة ضمن الحملات التفتيشية اليومية التى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة على الأسواق والمخابز والمحلات العامة والتجارية ومستودعات البترول لضبط المخالفين ومنع استغلال المواطنين في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا وحلول شهررمضان الكريم .

وقال المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، إن حملات تموينية يومى 25 ،26 أبريل الجاري، أسفرت عن تحرير 105 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة ، و194 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي ومخالفات آخرى.

وأضاف "الجمال" أن من أبرز القضايا التموينية تحرير محضر ضد صاحب محل مبيدات وبذور بناحية بركة السبع لحيازتة سلع منتهية الصلاحية وتم ضبط 37 عبوة بودرة حشرات زنة العبوة 100 جرام منتهية الصلاحية. كما تم تحرير محضر ضد مجهول بناحية أشمون لتجميعة عدد 2 شيكارة دقيق بلدى مدعم من قبل الدولة ومخصص لإنتاج المخابز البلدية ومحظور تداولة بهدف التربح وتم التحفظ على الدقيق.

وقد شدد محافظ المنوفية على ضرورة استمرار وتكثيف الحملات لتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول حفاظاً على حقوق المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد ي تلاعب .