مصرع سيدة في حادث تصادم سيارة و"توك توك" في منية النصر بالدقهلية

لقيت سيدة مصرعها في حادث تصادم اليوم الثلاثاء، بين سيارة نصف نقل و"توك توك"، على طريق قرية "النزل" التابعة لمركز منيه النصر بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، بوقوع حادث تصادم بين سيارة و"توك توك" على طريق قرية "النزل" التابعة للمركز ووجود حالة وفاة.

بانتقال ضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، تبين أن الحادث وقع بين سيارة نصف نقل و"توك توك" على طريق النزل مما أدى إلى وفاة سيدة تدعى "سالي ا. م."، 27 عاما، والمقيمة بقرية "النزل".

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منية النصر، تحت تصرف النيابة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.