مصرع سيدة مجهولة الهوية بعد سقوطها أسفل عجلات قطار بطوخ

لقيت سيدة مجهولة الهوية مصرعها إثر انزلاق قدمها، لتسقط تحت عجلات القطار بمحطة طوخ، وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد فوزي عبدربه، مأمور مركز شرطة طوخ، بمصرع سيدة مجهولة الهوية، انزلقت قدميها من أعلى القطار المتجه من القاهرة إلى الإسكندرية بمحطة طوخ.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء دخول القطار محطة طوخ عند تهدئة سرعته ومحاولة المتوفاة النزول انزلقت قدميها وسقطت أسفل عجلات القطار، ما أدى لوفاتها.

وتبين أن الضحية لا تحمل أي أوراق تثبت هويتها وجاري تكثيف الجهود للتوصل لهويتها وتولت النيابة التحقيق.