جامعة المنوفية تعقد مجلسها "أون لاين" بحضور المحافظ

عقد اليوم الثلاثاء، الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، جلسة مجلس الجامعة لشهر إبريل 2020، "أون لاين"، عبر منصات الاجتماعات الإلكترونية، نظرا للظروف الراهنة التى تستدعى عدم وجود تجمعات للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

شهد الاجتماع حضور أعضاء مجلس الجامعة، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق، ونائبي رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة وعمداء الكليات.

استهل "مبارك"، الجلسة، بتوجيه التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات، والشكر لمحافظ المنوفية لمشاركته فى الجلسة، مؤكدا على التعاون الدائم بين الجامعة والمحافظة في شتى المجالات لخدمة المجتمع.

ووجه المحافظ التهنئة للحضور واستعرض الوضع الراهن بالمحافظة بشأن أزمة فيروس كورونا المستجد، وعدد الإصابات والتعاون بين الجامعة والمحافظة لمواجهة الأزمة، وإعلان حالة الاستعداد والطوارىء القصوى لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار العدوى.

ووجه رئيس الجامعة الشكر للقيادة السياسية والحكومة ووزارة الصحة وكافة الأطباء وهيئة التمريض والعاملين في مجال الخدمات الطبية على الجهد المبذول لمواجهة فيروس كورونا، موضحا دور جامعة المنوفية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وما تم تنفيذه من الخطة التى وضعت لمواجهة الأزمة من تفعيل العيادات الإلكترونية بمستشفيات الجامعة، تخصيص مستشفى معهد الكبد القومي كمستشفى حجر صحي بجانب بعض مباني المدن الجامعية، متابعة القيام بأعمال التطهير اليومي لمنشآت الجامعة، استمرار تعليق الدراسة والتجمعات بكافة أشكالها بجميع كليات ومعاهد الجامعة ورفع المقررات الدراسية على منصات تعليمية.

كما أطلق مجلس الجامعة، مبادرة للتبرع بربع مرتب أعضاء المجلس لدعم صندوق تحيا مصر ومساعدة العمالة غير المنتظمة لمدة ثلاثة أشهر في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وإنتاج كمامات وأغطية رأس وقدم وجاونات عن طريق وحدة الإنتاج بكلية الاقتصاد المنزلي، وتركيب بوابة تعقيم كاملة في مدخل المستشفيات الجامعية بهدف تعقيم كافة المترددين على المستشفيات وذلك من ضمن الإجراءات الاحترازية والحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالمستشفيات الجامعية والمواطنين المترددين عليها.

كما أعلن المجلس الموافقة على فتح المخيم الكشفي للجامعة بميت خلف، لاستقبال الحالات المرضية والعمل به كعيادة خارجية بديلة لمستشفى الحميات على أن يقتصر العمل بمستشفى الحميات علي استقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا، كما أرسلت الجامعة قافلة طبية متكاملة لقطاع الأمن المركزى بقويسنا، لفحص المجندين والأفراد المتواجدين بالمعسكر، وتقديم عدد من المستلزمات الطبية اللازمة لتجنب العدوى، تقديم عدد من المستلزمات الطبية لمديريتى الكهرباء والزراعة.

كما تم خلال الجلسة الموافقة على المقترح الذى تم وضعه لتوضيح الضوابط والآلية اللازمة لعمل أبحاث الطلاب فى سنوات النقل وخطة استلامها منهم عبر منصة إلكترونية قادرة على استيعاب آلاف الأبحاث، مع الحفاظ على معيارية الدقة والثبوتية وأمن المعلومات والأرشفة مع الجمع بين سهولة الدخول والرفع للطلاب وسهولة الإطلاع والتقييم لعضو هيئة التدريس، وتوفير قواعد بيانات مدققة للطلاب تشمل قوائم الفرق ومدرج بها الرقم القومى، كما وافق المجلس على الخطة الخمسية لاحتياجات الكليات وتعيين المعيدين، ومناقشة الضوابط العامة.

واستعرض رئيس الجامعة أهم الفعاليات التى تمت خلال الشهر وأهمها زيارة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والجولة التفقدية لمزرعتي طوخ طنبشا والراهب، فى إطار متابعة الوحدات الإنتاجية بالجامعات وتنمية دور الجامعات الخدمى والمجتمعى لسد احتياجاته من المنتجات الحيوانية والنباتية.

وعرض الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث موضوعات القطاع، بالإضافة إلى موضوعات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة المشرف عليه، وعرضت الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أهم موضوعات القطاع وإحاطة الأعضاء.