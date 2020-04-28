"الوطنية للصحفيين الليبيين" تفوض "حفتر" لإدارة شؤون البلاد

أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين الليبيين، تفويضها الكامل لمؤسسة الجيش لقيادة البلاد خلال المرحلة المقبلة واستصدار ما من شأنه الحفاظ على البلاد من قوانين وإعلان دستوري مؤقت وفقا لما تقتضيه المصلحة والمرحلة الراهنة، مشيرة إلى أن النقابة تبارك للشعب الليبي والقيادة العامة بقبول القائد العام للتفويض.

وقالت النقابة، إنها تابعت الخطاب التاريخي الذي ألقاه القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، مؤكدة أنه من منطلق حرص النقابة وواجبها الوطني في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد في ظل تمدد المجموعات المسلحة وتغول تنظيم الإخوان والجماعات المتطرفة وحرصا من النقابة على حفظ كرامة ليبيا واستقلالها وسيادتها.

ودعت النقابة في بيان صحفي، اليوم، جميع الصحفيين لدعم القائد العام في المرحلة المقبلة المهمة في تاريخ ليبيا، كما دعت في الوقت نفسه جميع المؤسسات الموازية والقنوات الداعمة للإرهاب إلى العودة إلى رشدها والالتحام مع الشعب وقبول إرادة المواطنين الذين عبروا عن رغبتهم الصادقة في تفويض المشير في مختلف مناطق ليبيا التي تنعم بالأمن والأمان وحفظ حق المواطن في التعبير عن رأيه في ظل حماية القوات المسلحة النظامية والمحترفة والتي تشكل يد الوطن الضاربة في بسط الأمن ومكافحة الجريمة والإرهاب وحماية المواطن.