جامعة المنصورة تغلق مبنى الباطنة بمستشفاها بسبب كورونا

أصدرت جامعة المنصورة الليلة، بيانا تفصيليا بشأن إغلاق مبني الباطنة الخاصة بمستشفى الجامعة الرئيسي، بعد ظهور إصابات بين المرضي والطاقم الطبي به.

وبحسب بيان الجامعة، فإنه تاريخ 22 أبريل 2020، دخلت مريضة لقسم الأعصاب بمستشفى الجامعة الرئيسي، وتلاحظ ارتفاع درجة حرارتها والاشتباه بإصابتها بفيروس كورونا، وبعد عمل الأشعة وأخذ المسحات اللازمة بواسطة فريق الترصد ومكافحة العدوى، تبين إصابتها بفيروس كورونا، وتم نقلها لمستشفى العزل وتم أخذ مسحات من المخالطين لها بالقسم تباعا على دفعات وتبين إصابة مجموعة من المخالطين للحالة من المرضى وهيئة التمريض والأطباء المقيمين وتم نقلهم جميعا للعزل.

وقرر الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، إغلاق مبنى الباطنة الخاصة بمستشفى الجامعي الرئيسي بالكامل بجميع أقسامه كإجراء احترازي والذى يضم أقسام "الأعصاب والمتوطنة والصدر والجلدية"، مع عزل جميع العاملين فيه احترازيا لحين فحص المخالطين، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لكافة العاملين والأطقم الطبية.

وذكر البيان أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لاستمرار العمل بالأقسام التى تم عزلها، وتوفير أماكن بديلة لاستقبال المرضى المترددين على هذه الأقسام، لاستمرار تقديم الخدمة الطبية للمرضى.