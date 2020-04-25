جامعة المنصورة تنعى أحد عامليها بعد وفاته بفيروس كورونا

نعت جامعة المنصورة برئاسة الدكتور أشرف عبدالباسط، أحد العاملين بمستشفى الجامعة الرئيسي زكي فريد زكي موسى، 54 عاما، من العاملين بالإدارة الهندسية في المستشفى، والذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، داخل مستشفى العزل بتمى الأمديد.

وتقدمت الجامعة لأسرة العاملين في المستشفيات الجامعية ولأسرة الفقيد بخالص العزاء والمواساة، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

وشيع عدد محدود من أهالي قرية الخيارية، مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، جنازة الفقيد وسط إجراءات احترازية.