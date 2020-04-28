محتجون يلقون قنابل حارقة على فرع مصرف لبنان في صيدا

ألقى محتجون قنابل حارقة على فرع مصرف لبنان في صيدا جنوبي لبنان، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وتجمهر محتجون في طرابلس شمال لبنان أمام منازل زعماء المدينة، احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية.

وأعلن الجيش اللبناني، اليوم، أن 54 من جنوده وعسكرييه أصيبوا خلال التصدي لمهمة فتح الطرقات المقطوعة في البلاد إثر احتجاجات واسعة، وما رافق بعضها من أعمال شغب.

وأوضح الجيش اللبناني أن أعمال شغب وتعرض للأملاك العامة والخاصة وقعت في مدينة طرابلس شمالي لبنان، الليلة الماضية، وتحدث عن وجود "مندسين" بين مشاركين في الاحتجاجات التي شهدتها المدينة، إثر تردي الأوضاع المعيشية.

وقال إن بعضا من "المندسين" افتعلوا أعمال شغب وأحرقوا 3 مصارف وعدد من الصرّافات الآلية، كما استهدفوا آلية عسكرية بزجاجة حارقة (مولوتوف)، وألقوا قنبلة يدوية باتجاه عناصر الدورية، مما أدى إلى إصابة ضابط وعسكري.

وعلى إثر هذه التطورات، أعلنت جمعية المصارف اللبنانية إقفال جميع مقرات وفروع المصارف في مدينة طرابلس شمال لبنان ابتداء من اليوم إلى حين استتباب الأوضاع الأمنية فيها.