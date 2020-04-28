في 5 نقاط.. التعليم تصدر إرشادات جديدة قبل امتحانات أولى وثانية ثانوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قبل قليل، الإرشادات النهائية، قبل بدء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، المقرر انطلاقها غدا الأربعاء، للصف الأول.

وأعلنت الوزارة في بيان لها، الإرشادات كما يلي:

1- يمكن للطلاب الدخول على الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت، عن طريق الواي فاي أو أي الشريحة من أي مقدم خدمة من شركات المحمول في مصر.

2- تأكد من الحصول على رقمك التعريفي من موقع https://studea.emis.gov.eg ثم الدخول على موقع الوزارة للحصول اسم المستخدم وكلمة المرور وأكواد الجلسة لكل مادة لاستخدامها في الدخول على الامتحان من موقع

https://thaneduone.emis.gov.eg

3- تأكد من الوصول لمنصة الاختبارات التجريبية قبل بدء الامتحان بوقت كافي.

٤- المدة الزمنية الموضحة لكل محافظة، هي إطار زمني يمكن للطالب أن يبدأ الامتحان في أي وقت خلاله، ويتم احتساب وقت الامتحان منذ وقت البدء.

5- في حالة انقطاع الامتحان لأي سبب، يتم حفظ الاجابات واسترجاعها عند الدخول مجددا.

ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي، غدا الأربعاء، والصف الثاني الثانوي بعد غد الخميس، إلكترونيًا من المنازل، نظرا لتداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.