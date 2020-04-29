وزير التعليم العالي: الوزارة خصصت 13 مستشفى جامعي من أصل 113

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن وزارته كانت خط الدفاع الثاني خلف وزارة الصحة، للتعامل مع فيروس كورونا، وكذا التعامل مع لجنة إدارة الأزمة الخاصة بالوزارة من اليوم الأول.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة له عبر "الفيديو كونفرانس" مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه جرى تخصيص 13 مستشفى من المستشفيات الجامعية، من أصل 113، دخلت المرحلة الأولى كمستشفيات عزل، في بعض الجامعات.

وأوضح أنه بدأ العمل في مستشفى العبور، التابع لجامعة عين شمس، والمستشفى الفرنساوي الذي يحتوي على 800 سرير لاستقبال المرضى: "وزارة الصحة قادرة على السيطرة على الموقف تماما، من خلال توثيق كامل لحالات بين وزارة الصحة والتعليم العالي".

وأكد أن الوزارة جاهزة في المرحلة الأولى من المستشفيات الجامعية، بعدد 7730 غرفة في 50 مبنى، و19 مدينة جامعية أخرى، جاهزين لحين الاحتياج، بإجمالي عدد غرف 10729 غرفة، تستطيع استقبال 21458 مصاب.