نائب مستشفى النجيلة يوضح لماذا لم تنفجر الأعداد في مصر بفيروس كورونا

رغم أن الدكتور محمد علام، نائب مدير مستشفى النجيلة للعزل، مصاب بكورونا إلا أنه خلال فترة عزله، يوميا يقوم بممارسة نشاطه التوعوي لأهالي مطروح والمصريين جميعا لمواجهة مخاطر فيروس كورونا.

ويقول "علام"، الحكومة اتخذت قرارات والناس بعضها التزم وأغلبها لم يلتزم فحصل انتشار للوباء فى مصر، وأنا أشد المتفائلين توقعت منتصف أبريل استهتار الجميع وحدوث انفجار في الأعداد وضغط على المستشفيات ولرحمة ربنا لم يحدث.

وأرجع "علام" أسباب عدم الانفجار في أعداد مصابى كورونا فى مصر لعدة أسباب، أهمها

الالتزام من المواطنين، والستر من الله لأنه لو حدث عدم التزام كان من الممكن تصل الإصابات لآلاف الحالات يوميا، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى انهيار منظومة الصحة كما حدث فى بعض دول العالم مثل أمريكا وأسبانيا وغيرها.

تحور الفيروس وتغيير خصائصه من معدل العدوى وسرعة انتقاله لأعراضه ومضاعفاته والوفيات ولهذا يوجد اختلاف فى نسب الوفيات، وكان السبب فى انتشاره في أوروبا وأمريكا وباقى دول العالم، قائلا "نحن نتعامل مع وحش يدخل أى بلد بصمت تام ويتحور وتتدخل فيه عوامل عدة وبينتج عنه نوعا مختلفا اختلافات بسيطة جينيا".

وأشار "علام" إلى أن التوعية هى الحل لأن أى وباء بيختلف فى آلاف الاشياء ويتفق فى شئ واحد أن العامل البشرى هو أهم شىء والوعى المجتمعى هو أهم عامل لتقليل الإنتشار والخروج بأقل الخسائر.

وأكد أن الوباء سينتهى بموت ملايين أو الآلاف فى العالم والجميع سينجح، لكن الخسارة ستكون فى الأفراد لموت شخص عزيز عليهم أو اب أو أم أو إبن فأمنوا أهلكم ونفسكم ومن حولكم، وإذا نجحتم فى هذا سيقل الانتشار، ولابد أن نبتعد عن الزحام حتى ولو رفع الحظر الجزئى لأنه لا هدنة مع الفيروس والتباعد المجتمعى هو الحل.