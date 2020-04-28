السيسي يشكر أسر الأطقم الطبية المجابهة لفيروس كورونا

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر والتقدير لكل أسر الأطقم الطبية، القائمين على مجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مٌطالبًا الشعب المصري بالكامل، الالتزام بأعمال الوقاية والتطهير والتعقيم، "مش بقول كده للمستشفيات بس، بقول كده للكل المصريين عشان نبذل جهد أكبر ويبقى فيه حرص أكتر عشان نقلل فرص الإصابة بالفيروس".

وأضاف "السيسي"، خلال إجراء مقابلة مع عدد من مديري مستشفيات العزل، عبر الفيديو كونفرنس، أن فيروس كورونا رغم بساطته إلا أنه سريع الانتشار، مؤكدًا أنه من كل ألف مُصاب بالفيروس هناك 850 شخص إصابتهم بسيطة أو متوسطة، وليس هناك خطر كبير عليهم.

وتابع: "على الجميع الالتزام بالقواعد الصحية والإرشادات التي تُطلقها الحكومة، والتي بُنيت على تبادل الخبرات مع منظمة الصحة العالمية، من خلال متابعتها للوباء حول العالم".