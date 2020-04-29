الصحة: نسعى أن تكون مستشفيات العزل خط ثان لـ"الصدرية" في مواجهة كورونا

قال الدكتور وجدي أمين مدير عام إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة، إن الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، وجهت بتجهيز مستشفيات الصدر، منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا، لاستقبال الحالات المشتبه فيها.

وأضاف: "فرق المستشفيات مدربة على استخدام بروتوكول العلاج، والتعامل مع الحالات، ونشخص الحالات لمعرفة تلك المطابقة لأعراض الحالة، ونرسل العينات إلى المعامل المركزية، وإذا كانت النتيجة إيجابية، تحول إلى مستشفيات العزل بالوزارة".

وتابع: "الوزيرة وجهت بإعداد مستشفيات الصدر من الآن، أن تكون جاهزة لاستقبال هذه الحالات الإيجابية، لكي تتعامل معها عن طريق الفريق الطبي المدرب على البروتوكول المحدث للتعامل مع حالات فيروس كورونا، ومنذ تلقي تعليمات الوزيرة، درسنا البنى الأساسية للمستشفيات والقوى الموجودة فيها، ووسائل التشخيص، حتى تكون خط ثانٍ لمستشفيات العزل فور الإعلان عنها في القريب العاجل".