إزالة 173 حالة تعد على الأراضي الزراعية في دمياط

شنت الأجهزة التنفيذية في محافظة دمياط، حملة مكبرة تم خلالها إزالة 5 حالات بناء مخالف بنطاق مركز ومدينة فارسكور على مساحة 649 مترا مربعا.

كما تم أيضاً خلال الحملة المُنفذة اليوم، تحت إشراف اللواء جمال عبدالرشيد السكرتير العام المساعد، وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، واللواء هشام رفعت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، وإبراهيم نصير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، إزالة 6 حالات تعدِ على أراضي زراعية عبارة عن مكامير فحم على مساحة 900 متر مربع، بالإضافة إلى حالة أخرى لبناء سور على أرض زراعية على مساحة 90 مترا مربعا.

بلغت معدلات التنفيذ الخاصة بملف التعديات 91.3% بإجمالي عدد إزالات 173 حالة حتى الآن، مع استمرار تلك الجهود بكافة المراكز والمدن والتصدي الحاسم مع جميع المخالفات.