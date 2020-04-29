الجامعات الخاصة: نتابع تنفيذ قرارت "الأعلى للجامعات" بشأن الامتحانات

أكد عدد من أعضاء اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، المنوطة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات، بشأن إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل، واستبدالها برسائل بحثية، وكذلك تأجيل الامتحانات لطلاب السنوات النهائية، أن هناك متابعة دورية مع رؤساء الجامعات، بسرعة وضع الآليات المناسبة لتفيذ القرارات، موضحين أنه لم ترد للجنة أي شكاوى بشأن عملية التطبيق.

وقال الدكتور أحمد زكي بدر، رئيس اللجنة، ورئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر، أن اللجنة أرسلت توصيات اللجنة، لافتا إلى أن الجامعات بدأت في النفيذ، مشيرا إلى أنه لم تتلقى اللجنة أي شكاوى أو استفسارات بشان التنفيذ حتى الآن.

وأضاف بدر، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن اللجنة المشكلة من الوزارة، لها عدد من المهام، أبرزها التنسيق بين الجامعات الخاصة المختلفة، وحل أى مشكلات تتم ملاحظتها ورصدها، وعرضها على اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة الفترة المقبلة، لاعتمادها، بحيث ألا يكون هناك فى النهاية اجتهادات أو اختلافات كبرى بين الجامعات وبعضها، تؤثر على عملية المساواة بين الطلاب فيما بينهم، فضلا عن تولي اللجنة، تلقى استفسارات الجامعات لتطبيقها وفحص أى حالات خاصة يسفر عنها تطبيق القرارات المتعلقة بالامتحانات، وإبداء الرأى بشأنها والتنسيق بين الجامعات فى هذا الصدد.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وعضو اللجنة المشكلة بمتابعة تطبيق قرارات الأعلى للجامعات، أن اللجنة تتابع عن كثب الآليات التي وضعتها الجامعة لتنفيذ القرارت، لافتا إلى أنها لم تتلقى حتى الآن أي شكاوي أو استفسارات بشأنها، مشيدا بأدء معظم الجامعات في تنفيذها للقرارات ونظام التعليم عن بعد.

وأوضح العزازي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن اللجنة تتولى الفترة الحالية جميع التفاصيل الخاصة بالرسائل البحثية والخطط التى تضعها الجامعات والجداول وطرق تسليم تلك الرسائل وكذا كافة التفاصيل والمواعيد المقررة للاختبارات الإلكترونية فى موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 7 مايو المقبل، على أن يبدأ تسليم تلك الرسائل أو عقد الاختبارات الإلكترونية اعتباراً من الأحد 31 مايو بكل جامعة.

ونوه باستمرار الدراسة من خلال المنصة التفاعلية الخاصة بها على الانترنت بالجامعة، حتي بعد 30 أبريل الجاري لمختلف الكليات بالجامعة، ومن بعد 30 ستبدأ المراجعات عبر المنصات الإلكترونية من خلال تفاعل أعضاء هيئة التدريس مع الطلاب للرد عن جميع استفساراتهم.

وأوضح العزازي، أن الجامعة، توفر كافة الأساليب الحديثة لإنتظام العملية الدراسية طوال هذه المدة حفاظاً على مستقبل الطلاب من خلال توفير كافة السبل للتعلم الأون لاين.

وتابع رئيس جامعة مصر، أن مجلس الجامعة، اعتمد تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات، الأسبوع الماضي، بشأن تحديد نظم الامتحانات و الرسائل البحثية لسنوات النقل المختلفة بالكليات، مشيراً إلي أن عدد من الكليات سيتم تطبيق نظام الاختبارات "اون لاين"، لكليات "الطب البشري و العلوم الطبية الصحية التطبيقية و التربية الخاصة"، لافتا إلى أن باقي الكليات سيتم التعامل معها بنظام الرسائل البحثية.

وأشار العزازي، إلى أنه سيتم إرسال الموضوعات المقرر إجراء الأبحاث عليها، للطلاب عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بكل طالب.