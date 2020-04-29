أستاذ أمراض صدرية يتحدث عن التدخين وتأثيرة على فيروس كورونا

قال الدكتور عادل خطاب أستاذ أمراض الصدرية بطب عين شمس، إنه على مدار الأربعة أشهر الماضية، ومع الإحصائيات التي تصدر من كل الدول، أصبح لدينا خبرة مع أكثر من 3 ملايين مريض، لافتاً إلى أن عوامل الخطورة في المرضى 10%، منهم كان لديهم أمراض القلب، الذي يرجع السبب الأساسي لها من التدخين، أمراض السكر 7%، والأمراض الرئوية المزمنة 6.5%، وعلى رأسها السدة الرئوية المزمنة، وأسبابها التدخين.

وأضاف خطاب، خلال مداخلة هاتفية على فضائية إكسترا نيوز، أن جميع الإحصائيات، أشارت إلى أن المرضى الذين احتاجوا جهاز تنفس صناعي ورعاية مركزة، ثم توفوا هم من المدخنين، أكثر من الأشخاص العادية، ومرضى السدة الرئوية كان 5 أضعاف، بالإضافة إلى وجود بحث واحد من فرنسا، يقول أنه ربما يكون النيكوتين تأثير جيد على الفيروس ولكنه خاطئ.

وتابع، أنه الأطفال هم أكثر عرضة للتدخين السلبي، بنسبة 25% من التي يدخنها رب الأسرة، وحتى قبل فيروس كورونا، نجد أن الأطفال لديهم حساسية الشعب الهوائية والإلتهابات الرئوية ونزلات الشعبية المتكررة، أكثر في أطفال المدخنين أكثر من الأطفال الموجودين في بيت ليس به مدخنين.