"عبد المحسن" يُثمن لقاء السيسي و"مروان" لتطوير المنظومة القضائية

ثمن المستشار محمد عبدالمحسن رئيس نادي القضاة، لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمستشار عمر مروان وزير العدل، لاستعراض خطة تطوير المنظومة القضائية، معتبرا أنها خطوة مهمة جدا في هذا الشأن، طال انتظارها من عموم الشعب المصري، والقضاة بصفة خاصة.

وقال المستشار رضا السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، في بيان له منذ قليل، إن المستشار محمد عبدالمحسن، أكد أن القضاء المصرى قضاءً عريق، والقضاة المصريون من أعظم قضاة العالم، رغم ما يلاقونه من صعاب بسبب كثرة القضايا وعدم توفير بيئة مناسبة لمنظومة الكترونية لاستخدام الأساليب الحديثة فى التقاضى.

وأضاف أنه حتى يحافظ القضاء المصرى العريق على شموخه وتميزه، ولتحقيق العدالة الناجزة ولكى يظل القضاة المصريون فى الريادة فإنه يتعين تطوير منظومة العدالة بشكل علمى، ومن هذا المنطلق وفى إطار دور نادى القضاة الأساسي فى هذا الشأن، اهتم مجلس إدارة نادى قضاة مصر منذ توليه بأمر هذا التطوير المنشود، وشكل لجنة منذ عام 2016، من بعض رجال القضاء أصحاب الأفق المنفتح والعقليات المتطورة، يحملون الخبرات الدولية والمحلية فى مجال وضع الاستراتيجيات.

وتابع: "عكفت تلك اللجنة على مدار عامين من العمل الشاق ألمت خلالها بكل عوامل القصور والضعف ومواطن القوة فى النظام القضائي المصرى، ومقارنتها بمختلف النظم القضائية العالمية، وما أعد من مشاريع لتطويرها حتى انتهت إلى وضع مشروع خطة استراتيجية لتطوير منظومة التقاضى فى مصر، تضاهي وبحق خطط التطوير العالمية وترتبط بكافة محاور الخطة الاستراتيجية للدولة مصر 2030، وقام نادى القضاة بعرضها على مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل ووزيرة التخطيط لتبنيها ولتصبح نقطة الانطلاق لتطوير العدالة من مفهوم استراتيجى.

وأكد نادي القضاة، أنه على ثقة من أن منظومة العدالة ستشهد تطويرا ملموسا بتوجيه القيادة السياسية، وفى عهد المستشار عمر مروان لما يتمتع به من فكر مستنير ولحسن اختياراته لمعاونيه، وهو ما يتوافق مع الطفرة التى حدثت بالنيابة العامة حاليا بشهادة الجميع داخل القضاء وخارجه فى عهد النائب العام المستشار حمادة الصاوي، الأمر الذى سيسهم بكل تأكيد فى تعزيز الثقة فى القضاء المصرى العريق.