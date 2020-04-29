أستاذ فيروسات يوضح كيفية تقوية المناعة وتجنب الإصابة بفيروس كورونا

قال الدكتور عبدالهادي مصباح أستاذ المناعة والفيروسات، إن المشكلة في أن المواطنين لا يلجاوأ لتقوية مناعتهم، إلا في حالة حدوث شيء، وهذا خاطئ، لأن المناعة منظومة لجيش، ولا يستطيع الجيش أن يدخل حرب، بدون التدريب.

ولفت مصباح، خلال مداخلة هاتفية على فضائية إكسترا نيوز، إلى أن تقوية المناعة يأتي عن طريق الوقاية، أسلوب التغذية يجب أن يتغير، وعدم تناول الوجبات السريعة، والمواد الحافظة، والخضراوات الذي لا يتم غسلها بشكل جيد، ويجب الإكثار من الأشياء مضادات الأكسدة، وتناول فيتامين ب، سي، ه‍، عن طريق تناول معلقة عسل صباحا.

وأضاف أن أرقام الإصابات الحالية بفيروس كورونا، تنذر بأنه إذا لم يتم أخذ إحتياطاتنا سيكون هناك خطورة، خاصة إذا نظرنا للبلاد المجاورة السعودية والإمارات وغيرها، نجد أن نسبة الوفيات فيهم حوالي 1% أو أقل، ولدينا في مصر 7.1%، وهذا ليس تقصير من وزارة الصحة، إنما من قلة الوعي لدي المواطنين وتأخرهم وعدم ذهابهم المستشفي عند الشعور بالأعراض.

وتابع، أن عدد الإصابات بباقي دول العالم كثير ولكن الوفيات قليل لأنهم يكتشفوا الحالات قريب ويقدروا عل التعامل معها مبكراً، مشيراً إلى أن النوم على الأقل 7 ساعات يوميا، وممارسة الرياضة والبعد عن التوتر والقلق ويجب الضحك والتفاؤل فهم من مقويات المناعة، والبعد عن التدخين يقي من الإصابة بفيروس كورونا.