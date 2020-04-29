التطبيقيين: نتخذ إجراءات الاحترازية لحماية الأعضاء.. وصرف المعاش بجدول

أعلنت النقابة العامة للتطبيقيين، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنها انتهت من صرف 90% من المعاشات للأعضاء المستحقين، وبدأت فى صرف المعاشات للورثة.

وأكدت النقابة في بيانها، استمرار عمليات صرف معاشات الأعضاء المستحقين، بالنقابة الفرعية للتطبيقيين بمحافظة القاهرة، من يوم السبت إلى الثلاثاء أسبوعيا، من الساعة 10 صباحا، وحتى الثانية ظهرا، وفقا لمواعيد العمل بالنقابة.

وأعلنت، النقابة عن أنها اتخذت كافة الاجراءات الاحترازية لحماية الأعضاء من مخاطر العدوى بفيروس كورونا المستجد، خلال صرفهم للمعاش.

ووضعت النقابة، جداول تنظيمية بمواعيد وفترات صرف المعاش، لمنع التكدس والازدحام، حرصا على صحة وحياة الأعضاء، وفق الإجراءات الاحترازية التى أعلنتها الحكومة لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.