صابرينا عن "النهاية": سأحكي للأجيال المقبلة عن مشاركتي في المسلسل

أعربت الفنانة التونسية صابرينا، عن سعادتها بردود فعل الجمهور، بشأن مشاركتها في مسلسل "النهاية" للفنان يوسف الشريف، الذي يُعرض حصريًا عبر قناة "ON".

وقالت "صابرينا" في تصريحات لـ"الوطن"، "فخورة بدورى في مسلسل النهاية، وسيعدة بردود فعل الجمهور"، لافتة إلى غضب الخارجية الإسرائيلية من هذا العمل الدرامي: "لم يخطر ببالي حالة السيجال الواسعة التي تحدث على مستوى دولي، خاصة بعد اعتراض الخارجية الإسرائيلية على المسلسل.. لذلك يكفيني كامرأة عربية أن لدي ما سأحكي عنه لسنوات مقبلة عن ذكرياتي في أداء دورى فيه".

وأشارت إلى الصعوبات التي واجهتها خلال فترة التحضير المسلسل، لعل أبرزها هو التحدث باللهجة المصرية، معربة عن تمنيها، بأن ينال المسلسل إعجاب الجمهور المصري والعربي.

يذكر أن صابرينا، ظهرت في فيديو مع الإعلامية منى عراقي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرًا، حيث أعتقد قطاع من الجمهور، بأنها ابنتها الكبرى، لكن لم يتضح حقيقة الأمر بعد، إن كانت ابنتها من عدمه.