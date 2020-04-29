"تاج الدين": زيادة أعداد المصابين بكورونا متوقعة ونتمنى أن تستمر أفقيا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إنَّه يوجد لجان علمية على مستوى عال لوضع بروتوكولات العلاج، سواء للحالات المرضية بالفيروس فقط أو الحالات المرضية بكورونا؛ إضافة إلى أمراض أخرى مصاحبة مثل الضغط والسكر أو الكلى والكبد، كل هذه الحالات لها بروتوكول علاج لدعمها في الوقاية والعلاج.

تاج الدين: يوجد لجان علمية على مستوى عال لوضع بروتوكولات العلاج

وأضاف "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أنَّ اللجنة تراجع هذا البروتوكولات على مدار الساعة لضمان أفضل بروتوكول علاجي يصل بنتائج إيجابية للحالات المرضية.

وأشار "تاج الدين"، إلى أنَّ هناك زيادة في عدد المصابين بالفيروس وهذا متوقع منذ البداية، موضحًا أنَّ "كل الإحصائيات العلمية أشارت إلى وجود زيادات، ولكن كل ما نتمناه أن تكون هذه الزيادة أفقية وليست رأسية أو زيادة حادة تؤثر على عدد الحالات والضغط على المنظومة الصحية.. لحد امبارح احنا ماشيين الانجاه الأفقي وهذه الزيادة متوقعة".

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أنَّ الزيادة في الأعداد تنقسم إلى 3 أقسام، الأولى أنَّ هذه زيادة حقيقية، والثانية هو تحسن في اكتشاف الحالات والثالثة أنَّ المواطنين أصبح لديهم توعية في الكشف والإبلاغ عن وجود حالات مصابة أو مشتبه بهم.

مستشار رئيس الجمهورية: الدولة مستنفرة لوضع أساليب الوقاية والعلاج وتوفر الإمكانيات

وتابع: "الدولة مستنفرة لوضع أساليب الوقاية والعلاج وتوفر الإمكانيات والطاقات والأجهزة والمستلزمات الطبية والكوادر، والمواطن يجب أن يسهم في هذا، وجزء كبير للحد من هذا المرض يتضمن اتباع الإجراءات الوقائية المعلن عنها أو النظافة الشخصية أو عدم الاختلاط أو عدم ارتداء الكمامات إلا عند وجود تجمع أو عند شخص يعاني من بعض الأعراض".